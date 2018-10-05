Экзолуна размером с Нептун: ученые нашли необычный спутник в Kepler-1625b

5 октября, 2018, 12:32

Ученые обнаружили в 3 млн километров от экзопланеты Kepler-1625b спутник размером с Нептун

Об этом пишет Engadget.

Экзопланета Kepler-1625b находится в созвездии Лебедь на расстоянии 8 тысяч световых лет от Земли. Ученые выдвинули гипотезу, что планета имеет гигантский спутник, основываясь на наблюдениях телескопов Kepler и Hubble.

"Мы сделали все возможное, чтобы исключить другие объяснения, например, технические аномалии при наблюдении, другие планеты или звезды. Но мы не смогли выдвинуть иной гипотезы для объяснения всех тех данных, которые собрали", - заявил астроном Дэвид Киппинг из Колумбийского университета в Нью-Йорке.

"Мы надеемся вновь провести наблюдения и подтвердить или опровергнуть гипотезу о существовании экзоспутника. В случае, если гипотеза будет подтверждена, то в системе "планета - спутник", где планета как Юпитер, а спутник - как Нептун, будут весьма неожиданные характеристики", - говорит Кіппінг.

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