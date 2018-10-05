Экс-главу Южной Кореи посадили в тюрьму на 15 лет. Это уже четвертый президент страны в тюрьме
Об этом сообщает издание Reuters.
Таким образом, он стал последним в "цепочке" высокопоставленных политиков и предпринимателей страны, которых обвинили в коррупции.
Ли Мен Бак уже четвертый бывший южнокорейский президент, которого упекут в тюрьму.
Напомним, что его преемнице Пак Кын Хє придется отсидеть суммарно 33 года, из которых 25 являются приговором по делу о ее коррупционных связях, 6 - в деле по поводу противозаконного получения около 2,6 миллиона долларов от национальной разведывательной службы, а еще 2 года - из-за приказов проводить фальсифицированные опросы общественного мнения перед выборами 2016 года.
Тем временем Ли Мен Бака обвиняют в том, что он получил около $10 миллионов незаконного дохода от компании Samsung и его собственной разведывательной службы.
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