Экс-главу Южной Кореи посадили в тюрьму на 15 лет. Это уже четвертый президент страны в тюрьме

5 октября, 2018, 09:41

Суд Сеула посадил бывшего президента Южной Кореи Ли Мен Бака в тюрьму на 15 лет за коррупцию

Об этом сообщает издание Reuters.

Таким образом, он стал последним в "цепочке" высокопоставленных политиков и предпринимателей страны, которых обвинили в коррупции.

Ли Мен Бак уже четвертый бывший южнокорейский президент, которого упекут в тюрьму.

Напомним, что его преемнице Пак Кын Хє придется отсидеть суммарно 33 года, из которых 25 являются приговором по делу о ее коррупционных связях, 6 - в деле по поводу противозаконного получения около 2,6 миллиона долларов от национальной разведывательной службы, а еще 2 года - из-за приказов проводить фальсифицированные опросы общественного мнения перед выборами 2016 года.

Тем временем Ли Мен Бака обвиняют в том, что он получил около $10 миллионов незаконного дохода от компании Samsung и его собственной разведывательной службы.