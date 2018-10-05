 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Экс-главу Южной Кореи посадили в тюрьму на 15 лет. Это уже четвертый президент страны в тюрьме


фото: Myung-Bak
Суд Сеула посадил бывшего президента Южной Кореи Ли Мен Бака в тюрьму на 15 лет за коррупцию

Об этом сообщает издание Reuters.

Таким образом, он стал последним в "цепочке" высокопоставленных политиков и предпринимателей страны, которых обвинили в коррупции.

Ли Мен Бак уже четвертый бывший южнокорейский президент, которого упекут в тюрьму.

Напомним, что его преемнице Пак Кын Хє придется отсидеть суммарно 33 года, из которых 25 являются приговором по делу о ее коррупционных связях, 6 - в деле по поводу противозаконного получения около 2,6 миллиона долларов от национальной разведывательной службы, а еще 2 года - из-за приказов проводить фальсифицированные опросы общественного мнения перед выборами 2016 года.

Тем временем Ли Мен Бака обвиняют в том, что он получил около $10 миллионов незаконного дохода от компании Samsung и его собственной разведывательной службы.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

5 октября, 2018 пятница

больше новостей

5 октября, 2018 пятница

4 октября, 2018 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать