ЦИК избрала председателя на закрытом заседании

5 октября, 2018, 14:23

Центральная избирательная комиссия избрала председателем Татьяну Слипачук

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Заместителями председателя ЦИК избраны Олег Конопольский и Евгений Радченко, секретарем - Наталья Бернацкая.

При этом по данным гражданской сети ОПОРА голосование состоялось за закрытыми дверями - журналистов отправили ждать в пресс-центр.

"Первое заседание обновленная Центральная избирательная комиссия решила провести без прессы, отрядив представителей СМИ ожидать в пресс-центр. Кстати, напомним, что первой рекомендацией ЦИК от общественных организаций было открытость и прозрачность главного органа администрирования. Согласно закону "О Центральной избирательной комиссии" все без исключения заседания должны быть открытыми", - отмечает ОПОРА.

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