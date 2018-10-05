ЦИК избрала председателя на закрытом заседании
Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.
Заместителями председателя ЦИК избраны Олег Конопольский и Евгений Радченко, секретарем - Наталья Бернацкая.
При этом по данным гражданской сети ОПОРА голосование состоялось за закрытыми дверями - журналистов отправили ждать в пресс-центр.
"Первое заседание обновленная Центральная избирательная комиссия решила провести без прессы, отрядив представителей СМИ ожидать в пресс-центр. Кстати, напомним, что первой рекомендацией ЦИК от общественных организаций было открытость и прозрачность главного органа администрирования. Согласно закону "О Центральной избирательной комиссии" все без исключения заседания должны быть открытыми", - отмечает ОПОРА.
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- Напомним, 3 января президент Петр Порошенко подписал представление на назначение новых членов Центральной избирательной комиссии. 5 февраля Порошенко внес на рассмотрение Верховной Рады представление о назначении новых членов Центральной избирательной комиссии. Все 14 кандидатов в состав обновленной ЦИК прошли спецпроверку.
- Рада постановила увеличить количество членов ЦИК до 17 человек. Порошенко подписал закон об увеличении состава ЦИК.
- 20 сентября Рада уволила старый состав ЦИК и назначила новых членов. 5 октября новые члены ЦИК приняли присягу в сессионном зале Верховной Рады.
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