Чем опасно воздержание от секса для женщин. Объяснение сексолога

5 октября, 2018, 13:19

Сексолог рассказала, что воздержание от секса может привести к серьезным проблемам со здоровьем

Об этом пишет Elle.ua.

Сексолог Екатерина Богомолова не советует надолго отказываться от секса, ведь это вредит здоровью. В случае, если временно нет партнера, можно попробовать попытаться максимально естественные способы самоудовлетворения, однако не стоит этим злоупотреблять.

"Во-первых, из-за длительного воздержания у женщины может меняться гормональный фон и появляются сбои в менструальном цикле, а также в иммунной системе. Кроме того, содержание влияет на нервную систему. Для полноценного функционирования организма должны быть запущены все системы и механизмы", - отмечает специалист.

Сексуальную жизнь нельзя компенсировать искусственно медитацией или рисованием.

"Мы не говорим, что жизнь женщины заканчивается без партнера, просто не стоит забывать о способах самоудовлетворения. Способ должен быть максимально естественным. Например, душ не подходит, потому что он закладывает неправильный механизм для женщины, если она привыкает", - констатировала Екатерина Богомолова.