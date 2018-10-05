Чем опасно воздержание от секса для женщин. Объяснение сексолога
Об этом пишет Elle.ua.
Сексолог Екатерина Богомолова не советует надолго отказываться от секса, ведь это вредит здоровью. В случае, если временно нет партнера, можно попробовать попытаться максимально естественные способы самоудовлетворения, однако не стоит этим злоупотреблять.
"Во-первых, из-за длительного воздержания у женщины может меняться гормональный фон и появляются сбои в менструальном цикле, а также в иммунной системе. Кроме того, содержание влияет на нервную систему. Для полноценного функционирования организма должны быть запущены все системы и механизмы", - отмечает специалист.
Сексуальную жизнь нельзя компенсировать искусственно медитацией или рисованием.
"Мы не говорим, что жизнь женщины заканчивается без партнера, просто не стоит забывать о способах самоудовлетворения. Способ должен быть максимально естественным. Например, душ не подходит, потому что он закладывает неправильный механизм для женщины, если она привыкает", - констатировала Екатерина Богомолова.
- Напомним, врачи сообщили о случае с 31-летним мужчиной, который повредил сетчатку глаза после слишком высокой дозы виагры.
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