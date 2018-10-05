Беларусь рассматривает помилование украинского журналиста Шаройка

5 октября, 2018, 11:13

Верховный суд Беларуси рассматривает вопрос о помиловании осужденного якобы за шпионаж украинского журналиста Павла Шаройка

Об этом заявил 5 октября председатель Комитета госбезопасности (КГБ) Валерий Вакульчик, сообщает "РБК-Украина".

"Рассматривается вопрос о помиловании Шаройка", - сказал глава КГБ.

В то же время он отметил, что Минск не намерен проводить обмен журналиста на задержанного в Украине белоруса Юрия Политику.

Напомним, 17 ноября стало известно о задержании в конце октября в Беларуси украинского журналиста Павла Шаройка по подозрению в шпионаже.