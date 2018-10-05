Беларусь рассматривает помилование украинского журналиста Шаройка
5 октября, 2018, 11:13
Верховный суд Беларуси рассматривает вопрос о помиловании осужденного якобы за шпионаж украинского журналиста Павла Шаройка
Об этом заявил 5 октября председатель Комитета госбезопасности (КГБ) Валерий Вакульчик, сообщает "РБК-Украина".
"Рассматривается вопрос о помиловании Шаройка", - сказал глава КГБ.
В то же время он отметил, что Минск не намерен проводить обмен журналиста на задержанного в Украине белоруса Юрия Политику.
Напомним, 17 ноября стало известно о задержании в конце октября в Беларуси украинского журналиста Павла Шаройка по подозрению в шпионаже.
- 15 ноября в Беларуси задержали руководителя предприятия ПАО "Завод утяжелителей" гражданина Украины Александра Скибу.
- Советника посольства Украины в Беларуси Игоря Скворцова Минск объявил персоной нон грата в связи с делом задержания украинского журналиста Павла Шаройка.
- Украина отозвала из Минска дипломата Игоря Скворцова.
- Украина выслала первого секретаря посольства Беларуси в Украине.
- Главное управление разведки Минобороны Украины отрицает, что задержанный в Беларуси Павел Шаройко является его сотрудником.
- Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что знал все об операции по задержанию украинцев в Беларуси.
- 27 ноября Шаройко выдвинули официальное обвинение.
- 23 мая Верховный суд Беларуси вынес украинскому журналисту Павлу Шаройко приговор, он получил более восьми лет лишения свободы.
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