Бедный пакистанец узнал о $280 миллионах на своем счету. Но деньги не получил

5 октября, 2018, 17:44

52-летний продавец мороженого из Пакистана Мухаммад Абдул Кадир выяснил, что на его счету 283 миллиона долларов. Но деньги так и не получил

Как пишет The Guardian, мужчина узнал, что на его банковском счету находится 2,3 миллиарда рупий, когда его вызвали на допрос в Федеральное агентство расследований.

Мужчину вызвали в прошлом месяце, когда власти расследовали масштабную аферу с участием десятков поддельных банковских счетов. Им уже удалось найти 77 счетов оформленных на людей с низким достатком, через которые переводились миллиарды пакистанских рупий.

"Я самый большой неудачник в мире", - сказал Мухаммад в телевизионном интервью. "Когда я узнал об огромной сумме, ее больше не было". Деньги, вероятно, конфисковала власть.

На допросе Кадир отрицал, что банковский счет принадлежит ему, несмотря на то, что он был зарегистрирован на его идентификационную карту.

Он объяснил представителям агентства, что не смог бы подписать соглашение на перевод денег, потому что не умеет писать. Мужчина также добавил, что если бы имел такие деньги, не стал бы жить в таких условиях.

19 сентября его вызвали на допрос во второй раз, и мужчина пригласил скептически настроенных чиновников проверить состояние своего дома. "Зачем мне вести эту жалкую жизнь, если у меня есть миллиарды на счету?" - сказал он.

Кадир зарабатывал на жизнь, продавая мороженое, и получал около 500 пакистанских рупий в день. Теперь отец двух детей не может вернуться к работе, ведь местные жители постоянно издеваются над ним. "Люди стали насмехаться, говоря: Посмотрите, как миллиардер продает мороженое", - рассказал мужчина изданию.

Мать Кадыра опасается, что информация о крупной сумме может привлечь бандитов, и посоветовала ему не работать в течение какого-то времени.