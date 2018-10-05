Автопилот Tesla "побила" система нового Cadillac
Как пишет Engadget, автопилот Tesla тестировали на всех доступных электромобилях компании: Model S, X и 3, а Cadillac Super Cruise - Cadillac CT6.
Эксперты отметили, что Cadillac Super Cruise является более безопасным для человека: если в Tesla автопилот реагирует на то, что человек убрал руки с руля только через 24 секунды, то в Cadillac Super Cruise встроенная камера, которая следит за тем, куда направлен взгляд человека, и включает систему автоматического управления автомобилем через четыре секунды.
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При этом в салоне Tesla стояли камеры, но они не использовались для слежки за водителем. В дальнейшем компания планирует исправить этот недостаток.
Третье место досталось системе ProPilot Assist, которую проверяли с помощью Infiniti QX50 и Nissan Leaf, а на четвертом оказалась система Volvo Pilot Assist.
- Ранее в интервью с представителем The New York Times Эндрю Росс Соркиным Илон Маск рассказал о проблемах со здоровьем из-за неустанной работы в Tesla. Бизнесмен утверждает, что он на работе круглосуточно и едва не пропустил свадьбу брата из-за необходимости управления компанией.
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