Автопилот Tesla "побила" система нового Cadillac

5 октября, 2018, 13:12

Во время первого теста систем беспилотного вождения от организации Consumer Reports технология автономного вождения Cadillac с Super Cruise обошла Autopilot от Tesla

Как пишет Engadget, автопилот Tesla тестировали на всех доступных электромобилях компании: Model S, X и 3, а Cadillac Super Cruise - Cadillac CT6.

Эксперты отметили, что Cadillac Super Cruise является более безопасным для человека: если в Tesla автопилот реагирует на то, что человек убрал руки с руля только через 24 секунды, то в Cadillac Super Cruise встроенная камера, которая следит за тем, куда направлен взгляд человека, и включает систему автоматического управления автомобилем через четыре секунды.

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При этом в салоне Tesla стояли камеры, но они не использовались для слежки за водителем. В дальнейшем компания планирует исправить этот недостаток.

Третье место досталось системе ProPilot Assist, которую проверяли с помощью Infiniti QX50 и Nissan Leaf, а на четвертом оказалась система Volvo Pilot Assist.