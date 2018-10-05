Адвокат Януковича утверждает, что у того "феноменальные" способности
5 октября, 2018, 13:13
Адвокат Виктора Януковича сказал, что у экс-президента "феноменальные" умственные способности
Об этом он заявил во время выступления в суде в пятницу, сообщает "Украинская правда".
"Во время разговора с Виктором Януковичем... я выяснил, во-первых, у него феноменальная память, а во-вторых, он феноменально считает. У него экономическая составляющая, математическая составляющая является реально феноменальной", – подчеркнул Горошинский.
Об этом он сказал, объясняя отказ экс-президента подписывать ассоциацию с ЕС.
"Виктор Янукович говорит о том, что соглашение об ассоциации в том виде, в котором предлагалось Европейский Союзом для Украины, наносило урон украинской экономике суммарно около 200 миллиардов долларов США", – отметил адвокат.
- Напомним, 21 февраля в Оболонском суде Киева в режиме видеоконференции допросили президента Украины Петра Порошенко по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича.
- Судья по делу Януковича обвинил его адвокатов в затягивании процесса.
- 30 июля адвокаты Януковича сорвали начало судебных дебатов по делу - не пришли на заседание. 31 июля они заявили об отводе судей и ушли с заседания. 1 августа защитники Януковича сорвали очередное судебное заседание.
- Обвинение в деле государственной измены Януковича просит Оболонский райсуд Киева признать экс-президента виновным и приговорить его к 15 годам лишения свободы.
- В противовес, защита просит полностью оправдать Януковича.
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