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Адвокат Януковича утверждает, что у того "феноменальные" способности


фото: spiegel
Адвокат Виктора Януковича сказал, что у экс-президента "феноменальные" умственные способности

Об этом он заявил во время выступления в суде в пятницу, сообщает "Украинская правда".

"Во время разговора с Виктором Януковичем... я выяснил, во-первых, у него феноменальная память, а во-вторых, он феноменально считает. У него экономическая составляющая, математическая составляющая является реально феноменальной", – подчеркнул Горошинский.

Об этом он сказал, объясняя отказ экс-президента подписывать ассоциацию с ЕС.

"Виктор Янукович говорит о том, что соглашение об ассоциации в том виде, в котором предлагалось Европейский Союзом для Украины, наносило урон украинской экономике суммарно около 200 миллиардов долларов США", – отметил адвокат.

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