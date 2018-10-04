Заместитель генпрокурора России погиб в авиакатастрофе, - РосСМИ

4 октября, 2018, 11:22

Заместитель генерального прокурора России Саак Карапетян, по предварительным данным, погиб в результате падения вертолета в Костромской области

Об этом сообщает российское издание ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"По предварительной информации, Карапетян находился на борту вертолета, который разбился", - сообщает он.

По словам другого источника, Карапетян был в отпуске. Пока официального подтверждения о гибели чиновника нет.

О падении вертолета в Костромской области с тремя людьми на борту сообщалось в среду, 3 октября. В следственном управлении сообщили, что полет выполнялся по уведомительной заявке, которая не требует разрешения на полет, поэтому точной информации о маршруте полета нет.

СК возбудил по факту ЧП уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ ( "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц"). На месте катастрофы работает следственно-оперативная группа, криминалисты.

Саак Карапетян занимал должность заместителя генпрокурора Юрия Чайки с 2016 года, он занимался вопросами международного сотрудничества.