Высланного из Венгрии дипломата трудоустроят на Закарпатье, - МИД
4 октября, 2018, 16:48
Отозванного из Венгрии украинского консула трудоустроят в Представительстве МИД на Закарпатье
Об этом в четверг, 4 октября, сообщил глава внешнеполитического ведомства Украины Павел Климкин в своем Twitter.
"Реакция Венгрии является абсолютно и фундаментально неадекватной. Мы не нарушаем международного права, венгерских законов, и вообще действуем как положено дипломатам. А нашего дипломата устроим в Представительстве МИД в Ужгороде, им там точно нужно усиление", - отметил Климкин.
Реакция Венгрии является абсолютно и фундаментально неадекватной. Мы не нарушаем международного права, венгерских законов, и вообще действуем как положено дипломатам. А нашего дипломата устроим в Представительстве МИД в Ужгороде, им там точно нужно усиление.— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 4 октября 2018 г.
- Напомним, 4 октября глава МИД Венгрии Петер Сийярто объявил о высылке украинского консула в качестве пропорционального ответа на то, что консула Венгрии в городе Берегово объявлен персоной нон грата.
- Ранее в украинских СМИ появилась информация о выдаче паспортов Венгрии гражданам Украины на территории консульства Венгрии в Берегово Закарпатской области, а также соответствующее видео с принятием присяги.
- После принятия присяги, в которой граждане называют Венгрию своей родиной и обязуются служить ей, сотрудники дипучреждения призывают их скрывать от государственных структур Украины факт получения венгерского гражданства.
- Глава МИД Венгрии Петер Сийярто пообещал немедленный зеркальный ответ на высылку Киевом венгерского консула.
- Тем временем Киев не считает это пропорциональным ответом.
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