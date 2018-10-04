Высланного из Венгрии дипломата трудоустроят на Закарпатье, - МИД

4 октября, 2018, 16:48

Отозванного из Венгрии украинского консула трудоустроят в Представительстве МИД на Закарпатье

Об этом в четверг, 4 октября, сообщил глава внешнеполитического ведомства Украины Павел Климкин в своем Twitter.

"Реакция Венгрии является абсолютно и фундаментально неадекватной. Мы не нарушаем международного права, венгерских законов, и вообще действуем как положено дипломатам. А нашего дипломата устроим в Представительстве МИД в Ужгороде, им там точно нужно усиление", - отметил Климкин.

Реакция Венгрии является абсолютно и фундаментально неадекватной. Мы не нарушаем международного права, венгерских законов, и вообще действуем как положено дипломатам. А нашего дипломата устроим в Представительстве МИД в Ужгороде, им там точно нужно усиление. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 4 октября 2018 г.