Вице-премьер и эксперты посоветовали парламенту, за какой закон о языке голосовать

4 октября, 2018, 09:45

Экспертная группа по вопросам языковой политики на своем заседании 3 октября приняла решение призвать Раду рассмотреть и поддержать законопроект 5670-д "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного"

Об этом сообщает пресс-центр правительственного портала.

Отмечается, что группа, которую возглавил вице-премьер-министр Павел Розенко, решила обратиться с этим предложением по законопроекту 5670-д к председателю парламента Андрею Парубию и народным депутатам на пленарном заседании 4 октября.

Принятие этого закона в результате должно нивелировать законодательный вакуум в языковой сфере, который сложился после отмены пресловутого антиконституционного закона Колесниченко-Кивалова.

"Сейчас Украина имеет исторический шанс. Чтобы его реализовать, нужна консолидация голосов в Верховной Раде в поддержку одного языкового законопроекта – полного и качественного, наиболее поддерживаемого обществом и такого, что отвечает европейской практике. Таким является именно законопроект "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" № 5670-д", - отметил Розенко.

Этот законопроект, по его словам, является результатом консолидированной работы ученых, политиков, экспертов, представителей общественности, отвечает ожиданиям общества, получил положительные заключения ряда министерств и профильного комитета Рады.

Вице-премьер отметил, что законопроект 5670-д призван защитить права украинских граждан на получение информации и услуг на государственном языке, наполнить государственный статус украинского языка реальным содержанием и поддержать украинский язык как один из важнейших факторов украинской идентичности, национальной безопасности и государственного единства. Он также добавил, что действие законопроекта 5670-д не распространяется на язык частного общения и религиозных обрядов.

"Введение квот на украинские песни на радио, определение украинском языке образовательного процесса и отмены закона Кивалова-Колесниченко не привели к никакого “раскола” в обществе, скорее наоборот", - подытожил Розенко.

Члены Экспертной группы на предложение Вице-премьер-министра Павла Розенко обратились к председателю Парламента и народным депутатам Украины с письмом, в котором призвали поддержать в первом чтении законопроект 5670-д, который создаст благоприятные условия для укрепления и утверждения государственного статуса украинского языка.

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4 октября парламент должен рассмотреть четыре законопроекта об обеспечении функционирования украинского языка как государственного в первом чтении.

Проект Закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственной 5670-д от июня 2017 - самый полный и наиболее поддержан. Сейчас законопроект содержит 60 статей, вносит изменения в более чем 50 законодательных актов и охватывает более 30 различных сфер общественной жизни. Под проектом закона уже подписались 76 нардепов-представителей разных политических сил, и поддержали 70 общественных объединений.

Отметим, ранее председатель Комитета Верховной Рады по вопросам культуры и духовности, народный депутат Николай Княжицкий рассказал, что в ряде СМИ распространяют фейковые заявления на поддержку некоторых законопроектов о языке, чтобы сорвать голосование в Верховной Раде.