Вступил в силу закон о "едином окне" на таможне, что упрощает оформление товаров

4 октября, 2018, 09:19

В Украине вступил в силу закон №7010 о внесении изменений в Таможенный кодекс и некоторые другие законодательные акты относительно внедрения механизма "единого окна" и оптимизации перемещения товаров на таможне

Об этом говорится на официальном сайте Верховной Рады.

Соответствующий законопроект украинские парламентарии одобрили 5 июля.

Как объяснила народный депутат Татьяна Острикова, закон предусматривает подачу на таможенное оформление разрешительных документов в электронной форме. Это касается всех видов контроля, которые сегодня проходят товары при перемещении через таможенную границу.

"Это и фитосанитары и ветеринары, и экологи, и радиологи - все остальные контроллеры. Если они выдали документ, то должны его в электронной форме поместить в соответствующую информационную систему, которая администрируется органами доходов и сборов", - подчеркнула она.

Со своей стороны, органы доходов и сборов не смогут требовать от декларанта разрешительных документов в бумажном виде, если согласно закону они должны быть в системе "единое окно".

На таможне больше не будет радиологического контроля, который раньше проводили экологи. Представителей экологической службы будут вызывать, только если мобильные устройства пограничников покажут превышение радиационного фона.

Теперь на таможне останутся только таможенники и пограничники. Они будут предварительно осматривать товары и за два часа принимать решения, или пропустить их, или вызвать профильных экспертов. В случае вызова эксперты должны прибыть немедленно и также за два часа принять решение, пускать товар, запретить пропуск или назначить инспектирование/взятие проб/дополнительную обработку.

Данные о каких-либо принятых в отношении товара решений вносятся в информационную систему "единое окно".

Согласно закону, автоматизированная система управления рисками (АСАУР) является составной частью единой автоматизированной информационной системы органов доходов и сборов. Это должно исключить неконтролируемость и различные подходы к определению таможенной стоимости товаров.

При временном вывозе из Украины культурных ценностей надо будет предоставить документы о праве на это.