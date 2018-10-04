Венгрия высылает украинского консула в ответ на действия Киева

4 октября, 2018, 14:19

Венгрия решила выслать украинского консула в ответ на аналогичный шаг Киева

Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто на пресс-конференции, сообщает HVG.hu.

По его словам, он вызвал посла Украины в Будапеште и сообщил ей, что у консула есть 72 часа, чтобы покинуть Венгрию в качестве пропорционального ответа.

"Украина продолжает обострять конфликт", - заявил он.

Напомним, в четверг МИД Украины сообщило посла Венгрии в Украине Эрно Кешкеня, что консула Венгрии в городе Берегово объявлен персоной нон грата.

Ранее в украинских СМИ появилась информация о выдаче паспортов Венгрии гражданам Украины на территории консульства Венгрии в Берегово Закарпатской области, а также соответствующее видео с принятием присяги.

После принятия присяги, в котором граждане называют Венгрию своей родиной и обязуются служить ей, сотрудники дипучреждения призывают их скрывать от государственных структур Украины факт получения венгерского гражданства.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто пообещал немедленный зеркальный ответ на высылку Киевом венгерского консула.