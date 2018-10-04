 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Венгрия высылает украинского консула в ответ на действия Киева


фото: kormany.hu
Венгрия решила выслать украинского консула в ответ на аналогичный шаг Киева

Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто на пресс-конференции, сообщает HVG.hu.

По его словам, он вызвал посла Украины в Будапеште и сообщил ей, что у консула есть 72 часа, чтобы покинуть Венгрию в качестве пропорционального ответа.

"Украина продолжает обострять конфликт", - заявил он.

Напомним, в четверг МИД Украины сообщило посла Венгрии в Украине Эрно Кешкеня, что консула Венгрии в городе Берегово объявлен персоной нон грата.

Ранее в украинских СМИ появилась информация о выдаче паспортов Венгрии гражданам Украины на территории консульства Венгрии в Берегово Закарпатской области, а также соответствующее видео с принятием присяги.

После принятия присяги, в котором граждане называют Венгрию своей родиной и обязуются служить ей, сотрудники дипучреждения призывают их скрывать от государственных структур Украины факт получения венгерского гражданства.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто пообещал немедленный зеркальный ответ на высылку Киевом венгерского консула.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

4 октября, 2018 четверг

больше новостей

4 октября, 2018 четверг

3 октября, 2018 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать