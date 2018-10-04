Венгрия помешала участию Полторака в мероприятии НАТО

4 октября, 2018, 19:11

Министр обороны Украины Степан Полторак не сможет принять участие во встрече министров стран НАТО из-за позиции Венгрии

Об этом сообщил заместитель главы миссии Украины при НАТО по оборонным вопросам полковник Сергей Мукосей, передает Depo.ua.

"Одна даже маленькая страна может заблокировать коллективное решение, которое инициируется даже такими союзниками как США", - сказал Мукосей.

При этом военный отметил, что в офисе генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга были склонны к присутствию Полторака на встрече.

"Министр обороны обратился с письмом к генеральному секретарю НАТО. Это письмо было очень положительно принято в штаб-квартире и в частном офисе генсека, о чем нас проинформировали. Это является свидетельством того, что Украина не забыла этот формат и она рассчитывает на встречу министров обороны. Это единственный формат, когда министры встречаются вместе, другого нет. Министр обороны имеет возможность проводить двусторонние встречи, но так, чтобы встретиться вместе, - это было два года назад", - сказал Мукосей.

При этом Столтенберг ответил на письмо Полторака, объяснив отказ ему в участии.

"Там есть объяснения, почему нет заседания, и надежда на разрешение этой ситуации в будущем. Главное, что письмо не осталось без ответа", - добавил Мукосей.