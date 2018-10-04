В Вооруженные силы призовут тысячу офицеров запаса
Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
Согласно сообщению, Минобороны издало приказ № 495 "О внесении изменений в приказ 22.05.2018 № 231 "О призыве граждан Украины на военную службу по призыву лиц офицерского состава в 2018 году".
Указанным приказом предусмотрено увеличение офицеров запаса для призыва в 2018 году с 500 до 1000 человек. Призыв указанных лиц планируется проводить в ноябре 2018 года.
Издание настоящего приказа обусловлено необходимостью доукомплектования первичных офицерских должностей в небоевых воинских частях (арсеналы, базы, склады, учебные центры, полигоны) Вооруженных Сил специалистами дефицитных специальностей. Речь идет о специалистах механизированных, инженерных подразделений, связи и автоматизированных систем управления, морально-психологического и медицинского обеспечения, а также увольнения в декабре 2018 офицеров запаса, призванных в июне 2017 года.
- Напомним, Кабмин увеличил количество граждан, которых призовут на срочную военную службу в октябре-декабре 2018 года.
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