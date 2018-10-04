В Украине заработают 15 вертолетных баз гражданской защиты МВД

4 октября, 2018, 19:08

Первые восемь пилотов уже проходят курс обучения во Франции

Об этом министр внутренних дел Арсен Аваков заявил сегодня, 4 октября, во время рабочего визита во Францию, информирует пресс-служба ведомства.

"Мы изучили опыт всех передовых стран, которые имеют систему авиационной безопасности. И для себя обозначили три основных вызова – техническое переоборудование, профессиональная подготовка и организационные моменты. Первый вопрос мы решили благодаря компании Airbus Helicopters. Мы договорились о том, что купим 55 вертолетов для наших нужд. Уже в этом году первые четыре будут в Украине", - сказал Аваков.

По его словам, первые восемь пилотов уже проходят курс обучения во Франции. Делегация МВД посетила завод Airbus Helicopters, где увидела процесс сборки вертолетов, а том числе и тех, которые будут поставлены в Украину. Аваков подчеркнул, что в Украине будет открыт центр обслуживания французских вертолетов.

"Предварительно, мы планируем, что по всей стране заработает 15 баз, где будут размещаться наши вертолетные группы. Ключевая будет находиться в Нежине, а также вдоль границ Украины", - сказал он.

Министр подчеркнул, что система авиационной безопасности и гражданской защиты МВД - чрезвычайно сложная и требует детального планирования.

"Контакт с французской компанией предполагает, что сначала французские специалисты будут помогать нам в техническом обслуживании, но это лишь до того момента, пока мы не подготовим своих техников", - подчеркнул министр.

Глава ГСЧС Николай Чечеткин заявил, что уже активно готовит персонал и ожидает первые три вертолета от французской компании.

"Сейчас во Франции проходят подготовку наши пилоты. Два из них уже имеют опыт работы с вертолетом Н145, сейчас они учатся пилотировать Н225. А в конце октября мы направляем еще персонал, который будет изучать технические возможности этих вертолетов и заниматься техническим обслуживанием", - сказал Чечеткин.

Кроме того, представители МВД посетили Национальную базу Службы гражданской безопасности и чрезвычайных ситуаций МВД Франции в городе Ним. Эта служба занимается поисковыми и спасательными операциями, а также координирует поисковые мероприятия.