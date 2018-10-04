В Нацполиции озвучили три версии нападения на Гусовского

4 октября, 2018, 16:33

Следствие по делу о нападении на депутата Киевсовета Сергея Гусовского выдвинуло три версии совершения преступления: общественную, депутатскую и политическую

Об этом во время заседания городского совета в четверг, 4 октября, сообщил начальник Главного управления Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко.

"Все эти версии будут тщательно проверяться. А действиям лиц, совершавших правонарушения, будет дана ​​надлежащая правовая оценка", - заявил Корищенко.

Он также сообщил, что назначил служебное расследование по факту ненадлежащего реагирования отдельных полицейских на события, произошедшие в помещении КГГА.

По словам Крищенко, правоохранители накануне получили три заявки на проведение митингов под зданием Киевской городской государственной администрации. В соответствии с этим, было выделено достаточное количество полицейских для обеспечения правопорядка.

"Правонарушители были задержаны. Сейчас полиция собирает доказательства, опрашивает свидетелей, для того, чтобы выдвинуть правонарушителям подозрения. Следователи изымают видеозаписи этого инцидента для объективного расследования происшествия", - отметил Корищенко.

Следователи Шевченковского управления столичной полиции по факту событий в помещении КГГА начали два уголовных производства: по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) и ч. 2 ст. 342 (Сопротивление работнику правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.