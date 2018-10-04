В Киеве столкнулись в лоб две легковушки, есть пострадавшие

4 октября, 2018, 15:09

В Оболонском районе Киева произошло ДТП с участием легковых автомобилей Fiat Doblo и ВАЗ Lada

Об этом сообщают "Вартови Еспресо".

Машины столкнулись лоб в лоб, в результате чего ВАЗ перевернулся, а Fiat слетел в кювет, где его остановили кусты и деревья на берегу озера.

По словам свидетелей аварии, водителя Lada подрезали на дороге, из-за чего он потерял контроль над авто и, проехав зеленую зону, вылетел на встречную, где в лоб ударил Fiat.

Водителей обоих автомобилей госпитализировали. У одного из водителей сломана рука, другой получил многочисленные ушибы и царапины. Из-за аварии значительно осложнилось автомобильное движение по ул. Богатырской в направлении Вышгорода.