В Германии устроили гонки в гигантских тыквах по воде

4 октября, 2018, 11:15

Немцы специально вырастили гигантские тыквы, чтобы вырезать из них лодку для водных гонок

Об этом пишет Reuters.

Для участия в конкурсе нужно использовать только этот овощ. Участнику надо вырезать в нем отверстие и обустроить все так, чтобы тыква держался на плаву. Вес овоща должна быть не меньше 250 килограмм, чтобы импровизированный лодка не утонул.

Соревнования проходили на озере Ківільсхофер на западе Германии. Учаснкам надо преодолевать 35-метровое расстояние, помогая себе веслами.

"Было тяжело бороться с ветром. Но когда вы находитесь внутри, это работает, Я думал, будет гораздо сложнее", - рассказал участник Мейлин Матушек.

Лучшие участники в шести категориях получили приз - 200 евро.