Украинские военные проведут масштабные учения в Азовском море, - Турчинов
4 октября, 2018, 23:31
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов сообщил, что украинские военные планируют провести широкомасштабные учения в Азовском море
Об этом он сказал на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистов относительно того, что Россия планирует провести обучение вскоре в Азовском море, сообщает Укринформ.
"Хочу предоставить информацию, о которой я никому еще не рассказывал, что украинские военные также планируют провести серьезные учения в Азовском море", - сказал Турчинов.
Он отметил, что в Азовском море в ответ на агрессию России происходит наращивание военных компонентов.
“Мы наращиваем морские силы, значительно усиливаем береговую охрану и авиационную компоненту. И, безусловно, мы готовы отвечать на любые провокации со стороны российской стороны", - подчеркнул Турчинов.
- Напомним, пресс-секретарь ГПСУ Олег Слободян заявил, что Россия задерживает украинские судна в Керченском проливе, чтобы нанести Украине экономических и репутационных потерь, а также как шантаж для возобновления водоснабжения Крыма. По данным ГНСУ, РФ также задержала более 150 иностранных судов, направлявшихся в украинские порты на Азовском море.
- Украина обратилась к США и ЕС с просьбой отреагировать на задержание Россией украинских судов.
- Спецпредставитель Госдепа Курт Волкер заявил о готовности США продолжить помощь Украине вооружениями на фоне российской агрессии в Азовском море.
- 14 сентября пограничники ФСБ осуществили провокацию в Азовском море против украинских пограничников.
- 23 сентября военные корабли Украины зашли в Азовское море через Керченский пролив.
- ВМС показало видео, как российской катер провоцировал украинские корабли в Азовском море.
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