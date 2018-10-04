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Украинские военные проведут масштабные учения в Азовском море, - Турчинов

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов сообщил, что украинские военные планируют провести широкомасштабные учения в Азовском море

Об этом он сказал на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистов относительно того, что Россия планирует провести обучение вскоре в Азовском море, сообщает Укринформ.

"Хочу предоставить информацию, о которой я никому еще не рассказывал, что украинские военные также планируют провести серьезные учения в Азовском море", - сказал Турчинов.

Он отметил, что в Азовском море в ответ на агрессию России происходит наращивание военных компонентов.

“Мы наращиваем морские силы, значительно усиливаем береговую охрану и авиационную компоненту. И, безусловно, мы готовы отвечать на любые провокации со стороны российской стороны", - подчеркнул Турчинов.

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