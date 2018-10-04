Украина и Великобритания договорились о противодействии спецслужбам РФ
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Этой сделки достигли министр по вопросам безопасности Великобритании Бен Уоллес и председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак во время рабочей встречи 3 октября в Киеве.
"По результатам переговоров стороны достигли договоренностей об углублении двустороннего сотрудничества в сфере противодействия разведывательно-подрывной деятельности российских спецслужб и киберугрозам",- говорится в сообщении.
Отмечается, что во время встречи председатель СБУ проинформировал британского партнера о направлениях и характере российской гибридной агрессии против Украины.
Он познакомил Уоллеса с развернутой спецслужбами РФ широкомасштабной операцией по дестабилизации общественно-политической ситуации в Украине накануне выборов, а также попытками дискредитации Украины перед международным сообществом.
Грицак и Уоллес приняли участие в церемонии открытия второго модуля учебных курсов по проведению допроса с соблюдением основных прав человека, проведенного при поддержке британской стороны.
На мероприятии ознакомили сотрудников СБУ с лучшим опытом и методикой британских правоохранительных органов в сфере проведения опроса очевидцев и допроса свидетелей в рамках расследования преступлений.
Глава СБУ отметил, что присутствие Бена Уоллеса является свидетельством сотрудничества между спецслужбами двух стран.
- Напомним, Британия обвинила российское ИГРУ в многочисленных кибератаках, направленных против политических институтов, предприятий, средств массовой информации и спорта.
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