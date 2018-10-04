Украина и Великобритания договорились о противодействии спецслужбам РФ

4 октября, 2018, 10:52

Украина и Великобритания договорились углубить двустороннее сотрудничество в сфере противодействия разведывательно-подрывной деятельности российских спецслужб и киберугрозам

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Этой сделки достигли министр по вопросам безопасности Великобритании Бен Уоллес и председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак во время рабочей встречи 3 октября в Киеве.

"По результатам переговоров стороны достигли договоренностей об углублении двустороннего сотрудничества в сфере противодействия разведывательно-подрывной деятельности российских спецслужб и киберугрозам",- говорится в сообщении.

Отмечается, что во время встречи председатель СБУ проинформировал британского партнера о направлениях и характере российской гибридной агрессии против Украины.

Он познакомил Уоллеса с развернутой спецслужбами РФ широкомасштабной операцией по дестабилизации общественно-политической ситуации в Украине накануне выборов, а также попытками дискредитации Украины перед международным сообществом.

Грицак и Уоллес приняли участие в церемонии открытия второго модуля учебных курсов по проведению допроса с соблюдением основных прав человека, проведенного при поддержке британской стороны.

На мероприятии ознакомили сотрудников СБУ с лучшим опытом и методикой британских правоохранительных органов в сфере проведения опроса очевидцев и допроса свидетелей в рамках расследования преступлений.

Глава СБУ отметил, что присутствие Бена Уоллеса является свидетельством сотрудничества между спецслужбами двух стран.