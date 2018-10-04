Убийцу полковника СБУ Хараберюша приговорили к 12 годам заключения

4 октября, 2018, 20:34

Ильичевский райсуд Мариуполя приговорил к 12 годам лишения свободы жительницу Донецка Юлию Прасолову за убийство полковника СБУ Александра Хараберюша

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Пока приговор получила непосредственная исполнительница преступления, на очереди заказчики и кураторы организации этого дерзкого убийства", - говорится в сообщении.

Контрразведчика СБУ взорвали в марте 2017 года в собственном автомобиле в Мариуполе по заказу террористов "ДНР", которые действовали под руководством российских спецслужб. По данным СБУ, убийство организовал руководитель "Центра спецопераций МГБ ДНР" Василий Евдокимов по кличке "Ленин".

"Мы хорошо знаем, где находится тот, кто готовил убийство нашего побратима - руководитель "Центра спецопераций МГБ ДНР" Василий Евдокимов по кличке "Ленин". Пусть ждет. Или скамья подсудимых по украинскому законодательству, или безымянный мавзолей на окраинах Донецка, поскольку для россиян он уже отработанный материал", - заявил в ноябре 2017 года глава СБУ Василий Грицак.