Труханову и еще семерым сообщникам вручили обвинительные акты в деле "Краяна"

4 октября, 2018, 13:05

Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры вручили обвинительные акты мэру Одессы Геннадию Труханову и семерым подозреваемым в деле о приобретении зданий завода "Краян"

Об этом сообщает пресс-центр Национального антикоррупционного бюро.

Отмечается, что в течение 28 сентября–3 октября прокуроры САПа вручили обвинительный акт, составленный детективами НАБУ, восьми подозреваемым в завладении средствами местного бюджета Одессы во время приобретения зданий ОАО "ХК "Краян".

В частности, речь идет о:

действующего городского голову Одессы

заместителя одесского городского головы;

председателя постоянной комиссии по вопросам коммунальной собственности Одесского горсовета;

директора департамента коммунальной собственности Одесского горсовета;

заместителя директора департамента коммунальной собственности Одесского горсовета;

директора частной компании-продавца здания;

представителя компании продавца здания;

оценщика.

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"Действия всех этих лиц квалифицированы по ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины ("Завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением в особо крупных размерах, совершенное по предварительному сговору группой лиц")", - подчеркнули в ведомстве.

Кроме того, директор частной компании-продавца здания обвиняется также в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.205 и ч.2 ст.15, ч.3 ст.209 УК Украины (речь идет о фиктивном предпринимательстве и покушении на легализацию средств, добытых преступным путем).