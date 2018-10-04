Труханову и еще семерым сообщникам вручили обвинительные акты в деле "Краяна"
Об этом сообщает пресс-центр Национального антикоррупционного бюро.
Отмечается, что в течение 28 сентября–3 октября прокуроры САПа вручили обвинительный акт, составленный детективами НАБУ, восьми подозреваемым в завладении средствами местного бюджета Одессы во время приобретения зданий ОАО "ХК "Краян".
В частности, речь идет о:
- действующего городского голову Одессы
- заместителя одесского городского головы;
- председателя постоянной комиссии по вопросам коммунальной собственности Одесского горсовета;
- директора департамента коммунальной собственности Одесского горсовета;
- заместителя директора департамента коммунальной собственности Одесского горсовета;
- директора частной компании-продавца здания;
- представителя компании продавца здания;
- оценщика.
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"Действия всех этих лиц квалифицированы по ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины ("Завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением в особо крупных размерах, совершенное по предварительному сговору группой лиц")", - подчеркнули в ведомстве.
Кроме того, директор частной компании-продавца здания обвиняется также в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.205 и ч.2 ст.15, ч.3 ст.209 УК Украины (речь идет о фиктивном предпринимательстве и покушении на легализацию средств, добытых преступным путем).
- Напомним, Геннадий Труханов является подозреваемым по делу о хищении средств во время покупки мэрией Одессы здания в частной структуры по завышенной цене.
- 15 февраля Соломенский райсуд Киева избирал меру Одессы меру пресечения. В конце Труханова отпустили на поруки депутата от БПП Дмитрия Голубова. Его заместителя отпустили на поруки нардепов из "Возрождения" и "Оппоблока".
- НАБУ и САП объяснили схему завладения денежными средствами Одесского городского бюджета при продаже зданий ОАО "ХК "Краян".
- 1 июня антикоррупционные органы завершили расследование в отношении мэра Одессы Геннадия Труханова и чиновников горсовета, которых подозревают в хищении средств городского бюджета.
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