Ситуация на Донбассе остается контролируемой, потери врагов - 4 человека
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил на своей странице в Facebook.
Вчера ситуация на Востоке Украины оставалась контролируемой: противники 21 раз открывали огонь по позициям украинской армии, из них 5 раз - с запрещенного Минскими соглашениями оружия.
Во враждебные обстрелы попали позиции в районе населенных пунктов Крымское, Троицкое, Луганское, Новолуганское, Пески, Красногоровка, Павлополь, Гнутово, Водяное и Лебединское.
Российские оккупационные войска били из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Позиции возле Крымского накрыли огнем из минометов 120-го калибра, а опорные пункты у Луганского, Новолуганское, Гнутово и Лебединского - из минометов калибра 82 мм. Враги использовали вооружения боевых машин пехоты против защитников Крымского.
"Потерь среди личного состава Объединенных сил нет. По данным разведки, двух боевиков российско-оккупационных войск за прошедшие сутки уничтожено и двух - ранено", - отметили в ведомстве.
Сегодня, 4 октября, российские наемники уже дважды обстреляли из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия украинские позиции вблизи населенного пункта Водяное на Мариупольском направлении.
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