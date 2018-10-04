Суд ООН приказал США снять некоторые санкции с Ирана
4 октября, 2018, 11:34
Международный суд ООН в Гааге США приказал снять с Ирана санкции, которые влияют на импорт гуманитарных товаров и продуктов и услуг, связанных с безопасностью гражданской авиации
Соответствующее решение суд вынес в среду, 3 октября, сообщает Associated Press.
Президент США Дональд Трамп возобновил жесткие санкции против Ирана в мае после выхода из ядерного согляшения с Тегераном и другими мировыми державами. Иран оспорил санкции в Международном суде ООН.
В своем предыдущем решении по делу суд постановил, что Вашингтон должен "устранить любые препятствия, связанные с повторным введением санкций на экспорт в Иран медикаментов и медицинских изделий, продуктов питания и сельскохозяйственных товаров, а также запасных частей и оборудования, необходимых для обеспечения безопасности гражданской авиации".
Ожидается, что США обжалуют юрисдикцию суда на будущем слушании.
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