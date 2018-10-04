Стартап запускает первую полностью автоматизированную ферму. Как она работает
Об этом пишет TechCrunch.
Сейчас ферма выращивает ряд листовой зелени, в том числе салат ромейн, пахту и капусту, в дополнение к базилика, кинзы и лука.
Работы, которые ухаживают за этими растениями, - это Ангус, 1000-фунтовая машина, которая может поднимать и перемещать большие гидропонные коробки, в которых растет продукция, несколько роботов -перевозчиков и роботизированная рука для сбора урожая.
Две работы-перевозчика будут поднимать и перемещать лотки с растениями к роботизированной руки. Роборука будет высаживать семена, пересаживать растения, фотографировать их для проверки на болезни и собирать урожай.
Как сказал один из основателей и генеральный директор Iron Ox Брэндон Александр, нынешняя установка может производить около 26 000 кустов салата в год - столько же, сколько можно получить из обычной открытой фермы, хотя это, очевидно, находится в помещении и куда компактнее.
Александр отметил, что он и его соучредитель Джон Бинни решили заняться внутренним хозяйством после работы в ряде других робототехнических компаний , в том числе в Google X.
Сначала команда думала над созданием беспилотных летательных аппаратов, но в конечном итоге они остановились на сельском хозяйстве, потому что, как говорит Александр, они не просто хотели построить хороший бизнес, но и тот, который создавал бы "социальное благо".
Ферма компании работает на солнечной энергии, а питание растений осуществляется по гидропонной системе - вода, питательные вещества и кислород передаются непосредственно в корень растения.
На ферме установлено 25 модулей с различными настройками для выращивания салата, которые позволят производить до 26 тысч кустов. За этот период из одной такой автоматизированной теплицы, размер которой составляет около 4 тыс.кв. м можно собрать урожай, как с 12 га традиционных сельхозземель.
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- В городе Линчепинг в Швеции строят первый в мире зеленый небоскреб-ферму, в котором будут выращивать растения, не используя удобрения.
- Ученые утверждают, что в ближайшем будущем многие страны могут столкнуться с нехваткой пахотных земель, поэтому Китай, Сингапур и ОАЭ уже экспериментируют с вертикальными гідропонними фермами, которые не нуждаются почвы.
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