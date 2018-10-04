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Стартап запускает первую полностью автоматизированную ферму. Как она работает

Калифорнийский технологический стартап Iron Ox после семи лет разработок открывает свою первую полностью автоматизированную ферму

Об этом пишет TechCrunch.

Сейчас ферма выращивает ряд листовой зелени, в том числе салат ромейн, пахту и капусту, в дополнение к базилика, кинзы и лука.

Работы, которые ухаживают за этими растениями, - это Ангус, 1000-фунтовая машина, которая может поднимать и перемещать большие гидропонные коробки, в которых растет продукция, несколько роботов -перевозчиков и роботизированная рука для сбора урожая.

Две работы-перевозчика будут поднимать и перемещать лотки с растениями к роботизированной руки. Роборука будет высаживать семена, пересаживать растения, фотографировать их для проверки на болезни и собирать урожай.

Как сказал один из основателей и генеральный директор Iron Ox Брэндон Александр, нынешняя установка может производить около 26 000 кустов салата в год - столько же, сколько можно получить из обычной открытой фермы, хотя это, очевидно, находится в помещении и куда компактнее.

Александр отметил, что он и его соучредитель Джон Бинни решили заняться внутренним хозяйством после работы в ряде других робототехнических компаний , в том числе в Google X.

Сначала команда думала над созданием беспилотных летательных аппаратов, но в конечном итоге они остановились на сельском хозяйстве, потому что, как говорит Александр, они не просто хотели построить хороший бизнес, но и тот, который создавал бы "социальное благо".

Ферма компании работает на солнечной энергии, а питание растений осуществляется по гидропонной системе - вода, питательные вещества и кислород передаются непосредственно в корень растения.

На ферме установлено 25 модулей с различными настройками для выращивания салата, которые позволят производить до 26 тысч кустов. За этот период из одной такой автоматизированной теплицы, размер которой составляет около 4 тыс.кв. м можно собрать урожай, как с 12 га традиционных сельхозземель.

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