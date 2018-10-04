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США объявили пересмотр международных соглашений, которые могут привести к Суду ООН

Президент США Дональд Трамп принял решение о выходе страны из Факультативного протокола к Венской конвенции о дипломатических сношениях об обязательном разрешении споров в Международном суде ООН

Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, пишет Reuters.

"Мы начнем просмотр всех международных соглашений, которые могут ввести Соединенные Штаты под якобы обязывающую юрисдикцию по урегулированию споров в Международном суде. США не будут сидеть, сложа руки, когда безосновательные политизированые иски подают против нас", - сказал он.

При этом США не намерены выходить из самой конвенции.

Согласно протоколу, стороны, подписавшие его, обязуются решать споры, касающиеся Венской конвенции, в суде ООН.

Ранее власти Палестины обжаловала в Международном суде перенос посольства США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. Палестинские власти тогда заявилa, что Вашингтон нарушил Венскую конвенцию в связи с особым статусом Иерусалима.

  • 3 октября Международный суд ООН в Гааге признал недопустимыми ограничительные меры США на гуманитарные грузы в Иран. Он постановил, что Вашингтон отменить часть своих санкций против этой страны. В ответ Соединенные Штаты решили разорвать договор о дружбе с Ираном.
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