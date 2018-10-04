Состояние стабильно плохое: у Сенцова началась гипоксия

4 октября, 2018, 07:58

У украинского политзаключенного Олега Сенцова из-за голодовки начала развиваться гипоксия

Об этом заявил адвокат украинского режиссера Дмитрий Диінзе, сообщают "Крым.Реалии".

Он отметил, что в пятницу должен посетить своего подопечного, чтобы узнать больше деталей о его состоянии здоровья. Впрочем пока, по словам адвоката, состояние Сенцова - стабильно плохое.

"У него начала развиваться гипоксия, связанная с недостаточностью обогащение кислородом внутренних органов и крови, ведь он не принимает пищу", - подчеркнул Динзе.

Он добавил, что в случае, если у политзаключенного резко ухудшится состояние здоровья, его начнут кормить принудительно.