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Состояние стабильно плохое: у Сенцова началась гипоксия

У украинского политзаключенного Олега Сенцова из-за голодовки начала развиваться гипоксия

Об этом заявил адвокат украинского режиссера Дмитрий Диінзе, сообщают "Крым.Реалии".

Он отметил, что в пятницу должен посетить своего подопечного, чтобы узнать больше деталей о его состоянии здоровья. Впрочем пока, по словам адвоката, состояние Сенцова - стабильно плохое.

"У него начала развиваться гипоксия, связанная с недостаточностью обогащение кислородом внутренних органов и крови, ведь он не принимает пищу", - подчеркнул Динзе.

Он добавил, что в случае, если у политзаключенного резко ухудшится состояние здоровья, его начнут кормить принудительно.

 

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