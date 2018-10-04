Состояние стабильно плохое: у Сенцова началась гипоксия
4 октября, 2018, 07:58
У украинского политзаключенного Олега Сенцова из-за голодовки начала развиваться гипоксия
Об этом заявил адвокат украинского режиссера Дмитрий Диінзе, сообщают "Крым.Реалии".
Он отметил, что в пятницу должен посетить своего подопечного, чтобы узнать больше деталей о его состоянии здоровья. Впрочем пока, по словам адвоката, состояние Сенцова - стабильно плохое.
"У него начала развиваться гипоксия, связанная с недостаточностью обогащение кислородом внутренних органов и крови, ведь он не принимает пищу", - подчеркнул Динзе.
Он добавил, что в случае, если у политзаключенного резко ухудшится состояние здоровья, его начнут кормить принудительно.
- Напомним, Олег Сенцов голодает в заполярной российской колонии с 14 мая с требованием освобождения
- Более ста европейских деятелей культуры призвали Россию освободить Сенцова. Депутаты Эстонии, Латвии и Литвы призвали ЕС добиться освобождения политзаключенного.
- У Путина ответили матери Сенцова, что ее сын должен сам обратиться с просьбой о помиловании.
- Великобритания требует немедленно освободить политзаключенного.
- Сенцов написал завещание на свое творчество, у него нехватка кислорода в сердце и мозге. Адвокат Сенцова заявил, что здоровье политзаключенного потерпело непоправимый вред.
- 28 сентября Олега Сенцова вывозили из колонии в городскую больницу Лабытнанги, где провели "плановое обследование" и "провели коррекцию лечения".
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