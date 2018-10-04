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СМИ назвали венгерского консула, которого Украина высылает из Берегова


фото: news-front
По данным источников, Министерство иностранных дел высылает из Украины консула по имени Дьердь Ваш

Об этом заявил венгерский дипломат на условиях анонимности "Европейской правде".

Утверждается, что консул Дьердь Ваш принимал участие в проведении церемонии присяги украинцев, которым предоставляли венгерское гражданство. На скандальном видео его можно увидеть с бокалом шампанского в руках.

"Это – один из рядовых, младших по рангу консульских сотрудников",- пояснил собеседник издания.

Всего в венгерском дипломатическом представительстве в Берегове аккредитовано 7 консулов, включая руководителя консульского учреждения. На официальном сайте консульства есть упоминание о консуле по фамилии Ваш.

На скрыто отснятом видео, которое вызвало очередное обострение в отношениях Украины и Венгрии, основные этапы церемонии проводит не высланный консул, а женщина, лицо которой изданию не известно. В частности, именно она инструктирует закарпатцев, которые принимают участие в церемонии, скрывать от украинской власти получение ими гражданства.

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