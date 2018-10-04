СМИ назвали венгерского консула, которого Украина высылает из Берегова
Об этом заявил венгерский дипломат на условиях анонимности "Европейской правде".
Утверждается, что консул Дьердь Ваш принимал участие в проведении церемонии присяги украинцев, которым предоставляли венгерское гражданство. На скандальном видео его можно увидеть с бокалом шампанского в руках.
"Это – один из рядовых, младших по рангу консульских сотрудников",- пояснил собеседник издания.
Всего в венгерском дипломатическом представительстве в Берегове аккредитовано 7 консулов, включая руководителя консульского учреждения. На официальном сайте консульства есть упоминание о консуле по фамилии Ваш.
На скрыто отснятом видео, которое вызвало очередное обострение в отношениях Украины и Венгрии, основные этапы церемонии проводит не высланный консул, а женщина, лицо которой изданию не известно. В частности, именно она инструктирует закарпатцев, которые принимают участие в церемонии, скрывать от украинской власти получение ими гражданства.
- Напомним, на Закарпатье, в городе Берегово консульство Венгрии выдавало украинцам паспорта и после принесения ими присяги на верность венгерскому государству предписывалось держать в тайне факт получения второго гражданства.
- Министерство иностранных дел Украины дало неделю Венгрии на отзыв их консула из Берегова на Закарпатье.
- В МИД заявили, что консул Венгрии в городе Берегово должен покинуть территорию Украины в течение следующих 72 часов, но отказались называть имя высланного консула.
- Позднее Венгрия решила выслать украинского консула в ответ на аналогичный шаг Киева. Оказалось, что Будапершт выслал первого секретаря украинского посольства в Венгрии.
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