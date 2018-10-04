СМИ назвали венгерского консула, которого Украина высылает из Берегова

4 октября, 2018, 17:45

По данным источников, Министерство иностранных дел высылает из Украины консула по имени Дьердь Ваш

Об этом заявил венгерский дипломат на условиях анонимности "Европейской правде".

Утверждается, что консул Дьердь Ваш принимал участие в проведении церемонии присяги украинцев, которым предоставляли венгерское гражданство. На скандальном видео его можно увидеть с бокалом шампанского в руках.

"Это – один из рядовых, младших по рангу консульских сотрудников",- пояснил собеседник издания.

Всего в венгерском дипломатическом представительстве в Берегове аккредитовано 7 консулов, включая руководителя консульского учреждения. На официальном сайте консульства есть упоминание о консуле по фамилии Ваш.

На скрыто отснятом видео, которое вызвало очередное обострение в отношениях Украины и Венгрии, основные этапы церемонии проводит не высланный консул, а женщина, лицо которой изданию не известно. В частности, именно она инструктирует закарпатцев, которые принимают участие в церемонии, скрывать от украинской власти получение ими гражданства.