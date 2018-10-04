Скрипаль контактировал с СБУ. Возможно, относительно действий России на Донбассе, - журналист
4 октября, 2018, 07:44
Согласно данным британского журналиста, экс-шпион Сергей Скрипаль ранее встречался с представителями Службы безопасности Украины
Об этом сообщает издание BBC со ссылкой на книгу бывшего шпиона "Файлы Скрипаля" (The Skripal Files).
Последнюю написал журналист Марк Урбан, основываясь на разговорах с самим Скрипалем, а также на данных своих источников в силовых ведомствах Британии. Отмечается, что интервью у российского разведчика Урбан брал в 2017 году.
Таким образом, издание пишет, что Скрипаль никогда не упоминал о своих контактах с СБУ. Однако, согласно данным автора книги, экс-полковник ГРУ все же встречался с украинскими контрразведчиками.
"Возможно, Скрипаль консультировал СБУ о том, как именно может действовать российское ГРУ на востоке Украины, пишет Урбан", - отмечают в BBC.
- Напомним, 5 марта в Солсбери российскому экс-разведчику Сергею Скрипалю и его дочери стало плохо в торговом центре, после чего его госпитализировали с отравлением неизвестным веществом. После отравления Скрипаля и его дочери глава правительства Великобритании объявила о высылке из страны 23 российских дипломатов.
- В Британии назвали имена россиян, подозреваемых в отравлении Скрипаля. Тереза Мэй заявила, что они являются офицерами российской военной разведки.
- А уже 13 сентября на RT заявили, что взяли интервью у Петрова и Боширова. В частности, те рассказали, что ездили в Солсбери с туристическими целями. По словам Петрова и Боширова, они раньше якобы никогда не слышали про Скрипаля, а вообще работают в фитнес-индустрии.
- Впоследствии исследовательская группа Bellingcat и издание The Insider выпустили часть расследования про Петрова и Боширова. Выяснилось, что в досье Федеральной миграционной службы нет данных о предыдущих паспортах Петрова, который получил документ в 2009 году. Обычно эти сведения о владельцах паспортов там есть.
- Журналисты выяснили, что "Руслан Боширов", которого подозревают в отравлении Скрипалей, - это псевдоним полковника Главного разведывательного управления российского Минобороны Анатолия Чепиги.
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