Скрипаль контактировал с СБУ. Возможно, относительно действий России на Донбассе, - журналист

4 октября, 2018, 07:44

Согласно данным британского журналиста, экс-шпион Сергей Скрипаль ранее встречался с представителями Службы безопасности Украины

Об этом сообщает издание BBC со ссылкой на книгу бывшего шпиона "Файлы Скрипаля" (The Skripal Files).

Последнюю написал журналист Марк Урбан, основываясь на разговорах с самим Скрипалем, а также на данных своих источников в силовых ведомствах Британии. Отмечается, что интервью у российского разведчика Урбан брал в 2017 году.

Таким образом, издание пишет, что Скрипаль никогда не упоминал о своих контактах с СБУ. Однако, согласно данным автора книги, экс-полковник ГРУ все же встречался с украинскими контрразведчиками.

"Возможно, Скрипаль консультировал СБУ о том, как именно может действовать российское ГРУ на востоке Украины, пишет Урбан", - отмечают в BBC.