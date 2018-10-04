Сенцова кормят внутривенно и порошками, - Москалькова

4 октября, 2018, 22:20

В четверг, 4 октября, уполномоченный РФ по правам человека Татьяна Москалькова назвала состояние незаконно осужденного украинского режиссера Олега Сенцова "стабильным" и заявила, что ему "скорректировали программу лечения"

Об этом сообщила Москалькова, комментируя результаты обследования Сенцова, передают "Крым.Реалии".

"Что касается состояния здоровья Сенцова - он находится под постоянным наблюдением врачей непосредственно в колонии в Ямало-Ненецком округе и гражданских врачей. Последнее обследование было несколько дней назад, было скорректировано его лечения", - сказала Москалькова.

Российский омбудсмен также сообщила, что Сенцов "принимает питательные смеси внутривенно и принимает в виде порошка другие питательные смеси".

"Врачи считают, что его состояние здоровья стабильное. Я эту информацию получаю в ежедневном режиме от уполномоченного в Ямало-Ненецком автономном округе, от начальника колонии", - добавила Москалькова.

Ранее адвокат Сенцова Дмитрий Динзе сообщил, что режиссер находится в стабильно плохом состоянии, из-за голодания у него развивается гипоксия (недостаток кислорода в органах и тканях).