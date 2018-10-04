Сенцова кормят внутривенно и порошками, - Москалькова
Об этом сообщила Москалькова, комментируя результаты обследования Сенцова, передают "Крым.Реалии".
"Что касается состояния здоровья Сенцова - он находится под постоянным наблюдением врачей непосредственно в колонии в Ямало-Ненецком округе и гражданских врачей. Последнее обследование было несколько дней назад, было скорректировано его лечения", - сказала Москалькова.
Российский омбудсмен также сообщила, что Сенцов "принимает питательные смеси внутривенно и принимает в виде порошка другие питательные смеси".
"Врачи считают, что его состояние здоровья стабильное. Я эту информацию получаю в ежедневном режиме от уполномоченного в Ямало-Ненецком автономном округе, от начальника колонии", - добавила Москалькова.
Ранее адвокат Сенцова Дмитрий Динзе сообщил, что режиссер находится в стабильно плохом состоянии, из-за голодания у него развивается гипоксия (недостаток кислорода в органах и тканях).
- Напомним, Олег Сенцов голодает в заполярной российской колонии с 14 мая с требованием освобождения Кремлем всех украинских политзаключенных. Мать Сенцова обратилась к Владимиру Путину с просьбой помиловать ее сына.
- После очередного кризиса со здоровьем Сенцов согласился принимать 3-4 ложки питательной смеси в день. По словам адвоката Дмитрия Динзе, Сенцов практически не ориентируется в датах, его хотели принудительно кормить. Европейский суд по правам человека призвал Сенцова прекратить голодовку.
- Пульс Сенцова замедлился до 40 ударов в минуту, у него плохо с сердцем. 7 августа Сенцов написал, что не собирается прекращать голодовку. Сестра Сенцова написала, что его состояние катастрофическое и он близок к смерти.
- Более ста европейских деятелей культуры призвали Россию освободить Сенцова. Депутаты Эстонии, Латвии и Литвы призвали ЕС добиться освобождения политзаключенного.
- У Путина ответили матери Сенцова, что ее сын должен сам обратиться с просьбой о помиловании. Сенат США готовит обращение к Госдепу и президенту Дональду Трампу, Великобритания требует немедленно освободить политзаключенного. Под посольством РФ в Киеве оставляют письма и пожелания Сенцову.
- Сенцов написал завещание на свое творчество, у него нехватка кислорода в сердце и мозге. Адвокат Сенцова заявил, что здоровью политзаключенного нанесен непоправимый вред. В Европарламенте Сенцова номинировали на премию Сахарова. Верховная Рада приняла решение выдвинуть Сенцова на Нобелевскую премию мира.
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