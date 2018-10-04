Секреты недорого: в книге про Скрипаля рассказали, сколько ему платили за "слив" данных

4 октября, 2018, 11:26

Экс-шпион Сергей Скрипаль заработал на продаже секретов российской разведки не более 90 тысяч долларов

Об этом сообщила русская служба BBC со ссылкой на книгу журналиста Марка Урбана "Файлы Скрипаляа" (The Skripal Files) про бывшего шпиона.

По данным журналиста, Скрипаль продавал секреты задешево - три тысячи долларов за порцию материалов. Столько же стоили и передачи в "книжках" через жену и сведения, которые передавались во время личных встреч с кураторами из МИ-6.

В общем эпизодов таких встреч было около 16-ти, а общий гонорар Скрипаля за годы сотрудничества вместе с бонусами должен был составить примерно 70-90 тысяч долларов.

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Как пишет Урбан, в начале сотрудничества Скрипаль, будучи действующим разведчиком, из-за опасности разоблачения передавал секреты ИГРУ через свою жену.

"Когда та ехала с дочерью в отпуск в Испанию, Скрипаль давал ей с собой книгу, объясняя, что это подарок для их общего знакомого. На самом деле в книге содержались записи, нанесенные невидимыми чернилами - смесью молока и лимонного сока. Скрипаль утверждал, что его жена не знала, кем на самом деле был их "друг семьи", - говорится в книге.

Также отмечается, что сотрудничать с МИ-6 Скрипач стал лишь в конце испанского командировки в 1996 году.