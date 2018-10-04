СБУ разоблачила дельцов, которые поставляли щебень для строительства "крымского моста"

4 октября, 2018, 21:43

Сотрудники СБУ разоблачили факты противоправного поставки в РФ материалов, которые использовались для строительства так называемого крымского моста

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативники спецслужбы задокументировали, что менеджмент одного из украинских предприятий, осуществляющих добычу щебня, наладил его поставки в страну-агрессора. Дельцы добывали в карьерах, владельцем которых является гражданин РФ, полезное ископаемое и реализовывали его через посредников российской компании, которая является дочерней структурой ОАО "Мостожелезобетонконструкция".

Это общество при закупке продукции украинских поставщиков выполняло работы по строительству так называемого крымского моста. Всего в Россию было совершено двадцать пять поставок щебня общей массой двадцать восемь тысяч тонн.

Из-за сотрудничества украинской коммерческой структуры с российскими предприятиями, осуществляющими хозяйственную деятельность на временно аннексированной территории Крыма, следствие усматривает в действиях бизнесменов признаки поддержки оккупационной администрации РФ.

В рамках начатого уголовного производства правоохранители провели следственные действия в помещениях администрации карьеров и по месту фактического проживания директора предприятия. Сотрудники СБУ обнаружили и изъяли договоры, контракты, грузовые таможенные декларации, которые подтверждают финансово-хозяйственные операции с российскими структурами в Крыму.