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Российские кибершпионы пытались похитить материалы следствия по МН17, - Нидерланды


фото: sputnik
Хакеры военной разведки РФ попытались вмешаться в расследование дела сбитого над Донбассом в 2014 году пассажирского рейса МН17

Об этом заявила министр обороны Нидерландов Анк Бийлевельд, передает Associated Press.

"Мы понимали заинтересованность российских спецслужб в этом расследование и приняли соответствующие меры. Мы очень следим по этому поводу", - отметила Бийлевельд.

По данным Минобороны Нидерландов, российские кибершпионов пытались получить доступ к документам следствия.

Напомним, ранее в этот же день Бийлевельд заявила, что разведка Нидерландов предотвратила российскую кибератаку против расположенной в Гааге Организации по запрещению химического оружия. Нидерланды выслали четырех офицеров российской военной разведки.

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