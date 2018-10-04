Российские кибершпионы пытались похитить материалы следствия по МН17, - Нидерланды
4 октября, 2018, 14:29
Хакеры военной разведки РФ попытались вмешаться в расследование дела сбитого над Донбассом в 2014 году пассажирского рейса МН17
Об этом заявила министр обороны Нидерландов Анк Бийлевельд, передает Associated Press.
"Мы понимали заинтересованность российских спецслужб в этом расследование и приняли соответствующие меры. Мы очень следим по этому поводу", - отметила Бийлевельд.
По данным Минобороны Нидерландов, российские кибершпионов пытались получить доступ к документам следствия.
Напомним, ранее в этот же день Бийлевельд заявила, что разведка Нидерландов предотвратила российскую кибератаку против расположенной в Гааге Организации по запрещению химического оружия. Нидерланды выслали четырех офицеров российской военной разведки.
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