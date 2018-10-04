Разборки янтарщиков и таможенников на Ровенщине: машину сожгли судьи
Об этом сообщает местный сайт "Все".
Согласно сообщению, 4 октября в 3 часа утра загорелось 4 легковых автомобиля. По данным управления ГСЧС в Ровенской области, на место прибыли два дежурных отделения спасателей и ликвидировали пожар. Вследствие возгорания уничтожен легковой автомобиль марки "Ауди А8", легковой автомобиль марки "Ниссан Кашкай", салон, левую часть легкового автомобиля марки "Тойота Кэмри" и Салон, правую часть легкового автомобиля марки "Ауди А6".
Журналисты сайта "Все" установили из собственных источников, что одна из машин принадлежит судье Ровенского суда.
"Очевидцы утверждают, что судьи скорее всего не повезло, ведь его автомобиль стоял рядом с горящими автомобилями, с которых перекинулся огонь и на его машину", - сообщают на сайте.
Местная журналистка Виктория Мамотюк из собственных источников узнала, что из-за разборки янтарщиков и таможенников северного района, машину судьи подожгли случайно.
- С 2014 года на территориях ведется нелегальная добыча янтаря, что приводит к возникновению зоны экологического бедствия. Согласно данным экспертов, объем нелегальной добычи янтаря на северо-западе от 120 до 300 тонн янтаря в год с оборотом теневого рынка — 200-300 млн долларов.За незаконную добычу янтаря на Ровенщине ведется постоянное противостояние между силовыми структурами с копателями и криминальными структурами.
- К примеру, недавно на Ровенщине полиция изъяла почти 200 кг незаконного янтаря стоимостью свыше 2,8 миллиона гривен.
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