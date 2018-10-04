Рада утвердила новое приветствие для ВСУ "Слава Украине!"

4 октября, 2018, 10:35

Верховная Рада приняла в целом законопроект №9036 о внесении изменений в уставы Вооруженных сил Украины

Об этом сообщает Еспресо.TV.

За соответствующее решение отдал голос 271 народный депутат из 297 присутствующих. Проголосовали "против" 25 депутатов "Оппозиционного блока".

Согласно изменениям, во время приветствия и прощания начальника или старшего по званию с военнослужащими звучать "Слава Украине", а в ответ "Героям слава".

Ранее устав ВСУ предусматривал, что старший по званию говорит "Приветствую, товарищи", на что военнослужащие отвечают: "Здравствуйте, товарищ", добавляя в конце воинское звание.

Кроме того, в уставе закрепят использовать обращение не только "товарищ", но и "господин".

Согласно документу, вне строя на приветствие начальника или старшего по званию "Здравствуйте, товарищ (господин)" или "Приветствую, воины", военнослужащие будут отвечать: "Здравствуйте, товарищ (господин)", добавляя в конце воинское звание . А во время прощания - "До свидания, товарищи (господа)", в ответ - "До свидания, товарищ (господин)".