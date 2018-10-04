Рада утвердила новое приветствие для ВСУ "Слава Украине!"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
За соответствующее решение отдал голос 271 народный депутат из 297 присутствующих. Проголосовали "против" 25 депутатов "Оппозиционного блока".
Согласно изменениям, во время приветствия и прощания начальника или старшего по званию с военнослужащими звучать "Слава Украине", а в ответ "Героям слава".
Ранее устав ВСУ предусматривал, что старший по званию говорит "Приветствую, товарищи", на что военнослужащие отвечают: "Здравствуйте, товарищ", добавляя в конце воинское звание.
Кроме того, в уставе закрепят использовать обращение не только "товарищ", но и "господин".
Согласно документу, вне строя на приветствие начальника или старшего по званию "Здравствуйте, товарищ (господин)" или "Приветствую, воины", военнослужащие будут отвечать: "Здравствуйте, товарищ (господин)", добавляя в конце воинское звание . А во время прощания - "До свидания, товарищи (господа)", в ответ - "До свидания, товарищ (господин)".
- Напомним, во время парада в честь 27-й годовщины Независимости Украины 24 августа военнослужащие начали использовать приветствие «Слава Украине!" - "Героям слава!" вместо обычных приветствий.
- 4 сентября президент Петр Порошенко внес в Верховную Раду законопроект об установлении в ВСУ нового приветствия "Слава Украине! - Героям слава!".
Читайте также
-
-
1 октября, 2018 Виталий Портников: Кремль пытается использовать Сенцова
-
1 октября, 2018 Сербия и Косово идут на обострение конфликта
-
26 сентября, 2018 Новые штрафы и эвакуация. Как изменятся правила парковки - инфографика
-
Читайте также
-
1 октября, 2018 Виталий Портников: Кремль пытается использовать Сенцова
-
1 октября, 2018 Сербия и Косово идут на обострение конфликта
-
26 сентября, 2018 Новые штрафы и эвакуация. Как изменятся правила парковки - инфографика