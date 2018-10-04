Рада не разрешила Журжию сложить депутатский мандат

4 октября, 2018, 18:13

Верховная Рада не приняла постановление о досрочном прекращении полномочий нардепа Андрея Журжия

За это постановление проголосовало только 175 народных депутатов при необходимых 226, сообщает Еспресо.TV.

Отметим, что 18 июля на странице "Объединение "Самопомич" в Facebook обнародовано заявление Журжия о сложении им полномочий народного депутата. Свое намерение он обосновал тем, что парламент, по его мнению, остановил работу над проведением основных экономических реформ.

5 сентября комитет Верховной Рады по вопросам регламента и организации работы парламента поддержал заявление Журжия и его письмо к председателю ВР с просьбой инициировать рассмотрение вопроса о досрочном прекращении полномочий.

Также Рада досрочно прекратила полномочия депутатов Ирины Ефремовой (фракция "Народный фронт") и Татьяны Юзьковой (Радикальная партия Олега Ляшко), назначенных членами Центральной избирательной комиссии. За соответствующее решение проголосовали 268 и 258 депутатов соответственно.

В Раде 8-го созыва Ефремова была членом регламентного комитета, а Юзькова - членом комитета по вопросам правовой политики и правосудия.

Вместо Ефремовой в Раду от "Народного фронта" проходит бывший депутат Житомирского областного совета Сергей Кондратюк. Вместо Юзькова в парламент проходит бывший помощник председателя фракции Радикальной партии Олега Ляшко Александр Гулак.