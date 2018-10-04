Рада не разрешила снять неприкосновенность с оппоблоковца Дунаева

4 октября, 2018, 17:09

В четверг, 4 октября, Верховная Рада провалила голосование о снятии депутатской неприкосновенности с народного депутата Сергея Дунаева

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"За" проголосовали 125 нардепов.

ГПУ подозревает Дунаева в недостоверном декларировании имущества и сокрытии доходов, незаконном обогащении и неуплате налогов.

Напомним, 19 сентября парламентскому комитету по вопросам регламента передали представление генерального прокурора о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности народных депутатов из фракции "Оппозиционный блок" Александра Вилкула, Сергея Дунаева и Дмитрия Колесникова.