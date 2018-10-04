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Рада не разрешила снять неприкосновенность с оппоблоковца Дунаева

Сергей Дунаев
фото: opposition.org.ua
В четверг, 4 октября, Верховная Рада провалила голосование о снятии депутатской неприкосновенности с народного депутата Сергея Дунаева

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"За" проголосовали 125 нардепов.

ГПУ подозревает Дунаева в недостоверном декларировании имущества и сокрытии доходов, незаконном обогащении и неуплате налогов.

Напомним, 19 сентября парламентскому комитету по вопросам регламента передали представление генерального прокурора о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности народных депутатов из фракции "Оппозиционный блок" Александра Вилкула, Сергея Дунаева и Дмитрия Колесникова.

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