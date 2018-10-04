"Яблонец" - "Динамо": где смотреть матч Лиги Европы
4 октября, 2018, 10:00
Сегодня во 2-м туре группового раунда Лиги Европы "Динамо" встречается с чешским "Яблонцем"
Лига Европы. Групповой раунд. 2-й тур. Группа K
"Яблонец" (Чехия) - "Динамо" (Украина)
4 октября, Яблонец-над-Нісоу, стадион "Стржельнице"
Начало - 22:00
Прямая трансляция на телеканале "Футбол 2"
- В стартовом матче Лиги Европы "Динамо" не удержало победу над казахстанской "Астаной".
- Другой украинский клуб - "Ворскла", сегодня в Лиге Европы сыграет на своем поле с португальским "Спортингом".
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