 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

"Яблонец" - "Динамо": где смотреть матч Лиги Европы


фото: twitter
Сегодня во 2-м туре группового раунда Лиги Европы "Динамо" встречается с чешским "Яблонцем"

Лига Европы. Групповой раунд. 2-й тур. Группа K

"Яблонец" (Чехия) - "Динамо" (Украина)

4 октября, Яблонец-над-Нісоу, стадион "Стржельнице"

Начало - 22:00

Прямая трансляция на телеканале "Футбол 2"

null

Читайте также: Все о матче "Динамо" и "Ворсклы" в Лиге Европы

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

4 октября, 2018 четверг

3 октября, 2018 среда

больше новостей

4 октября, 2018 четверг

3 октября, 2018 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать