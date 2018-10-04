"Ворскла" - "Спортинг": где смотреть матч Лиги Европы
4 октября, 2018, 09:30
Сегодня во 2-м туре группового раунда Лиги Европы "Ворскла" принимает португальский "Спортинг"
Лига Европы. Групповой раунд. 2-й тур. Группа E
"Ворскла" (Украина) - "Спортинг" (Португалия)
4 октября, Полтава, стадион "Ворскла" им. Бутовского.
Начало - 19:55
Прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"
- В стартовом матче Лиги Европы "Ворскла" уступила в Лондоне английскому "Арсеналу" - 2:4.
- Андрей Ярмоленко после матча в Лондоне поддержал футболистов полтавского клуба.
- Сегодня в Лиге Европы второй матч сыграет другой украинский клуб - "Динамо", которое встретится на выезде с чешским "Яблонцем".
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