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"Ворскла" - "Спортинг": где смотреть матч Лиги Европы


фото: uefa.com
Сегодня во 2-м туре группового раунда Лиги Европы "Ворскла" принимает португальский "Спортинг"

Лига Европы. Групповой раунд. 2-й тур. Группа E

"Ворскла" (Украина) - "Спортинг" (Португалия)

4 октября, Полтава, стадион "Ворскла" им. Бутовского.

Начало - 19:55

Прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"

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