"Отстой и бред!": украинцы в сети раскритиковали стереотипное рекламу аптеки
Ролик появился на YouTube.
В видео провизоры в восточных нарядах танцуют и поют о скидках и новую акцию "Трахтебедох" в аптеке. В них время от времени появляется борода, как у Хоттабыча.
Также в клипе есть маленькая девочка, на фоне которой появляются положительные комментарии про аптеку и товар, в частности, про презервативы и лубриканты.
Хоть ролик распространило более 1 тыс человек, украинцы написали возмутительные комментарии о видео.
"ДНО пробито! Я думал, что видел бессмысленную рекламу, а тут автор переплюнул всех", "Я порезала дисконт этой аптеки, больше ни ногой, пусть сами жуют эти таблетки", "Что они принимали "по акции" перед тем, как выпустить эту рекламу?", "Дно разума", - прокомментировали в Facebook.
- Напомним, компания Lexus сняла новую футуристическую рекламу авто на улицах Киева с киевской компанией Radioaktive Film. В ней столица превращается в город будущего.
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