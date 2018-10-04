"Отстой и бред!": украинцы в сети раскритиковали стереотипное рекламу аптеки

4 октября, 2018, 11:44

Украинская сеть аптек сняла вирусную рекламу, в которой много сексизма и стереотипов о восточной культуре

Ролик появился на YouTube.

В видео провизоры в восточных нарядах танцуют и поют о скидках и новую акцию "Трахтебедох" в аптеке. В них время от времени появляется борода, как у Хоттабыча.

Также в клипе есть маленькая девочка, на фоне которой появляются положительные комментарии про аптеку и товар, в частности, про презервативы и лубриканты.

Хоть ролик распространило более 1 тыс человек, украинцы написали возмутительные комментарии о видео.

"ДНО пробито! Я думал, что видел бессмысленную рекламу, а тут автор переплюнул всех", "Я порезала дисконт этой аптеки, больше ни ногой, пусть сами жуют эти таблетки", "Что они принимали "по акции" перед тем, как выпустить эту рекламу?", "Дно разума", - прокомментировали в Facebook.