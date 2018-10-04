"Не прислоняться". Киевское метро начало продавать собственные сувениры
4 октября, 2018, 20:23
"Киевский метрополитен" начал продажу собственной сувенирной продукции. Купить ее можно в музее метрополитена
Об этом рассказала пресс-секретарь метрополитена Наталья Макогон, передает "Громадське”.
На сегодняшний день в продаже есть 5 видов сувениров: брелок в форме жетона метро, магнит в форме жетона, магнит с изображением станции метро "Золотые ворота", кружка и футболка
Самой дорогой является сувенирная белая футболка с надписью "Не прислоняться" – 360 гривен. Чашка стоит 105 гривен, а брелок и магниты – по 30 гривен.
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