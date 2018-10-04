"Газпром" назвал, когда заработает "Северный поток-2"
Об этом заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер, выступая на пленарном заседании Петербургского международного газового форума ,сообщает "Интерфакс".
Миллер также заявил, что, по его мнению, "Европа нуждается в "Северном потоке-2"". По его словам, это подтверждает длительная работа "Северного потока-1" с превышением его плановой мощности.
"Европейский рынок для СПГ ("сжиженный природный газ" - ред.) является "последним прибежищем", трубопроводный газ всегда будет выигрывать на нем", - отметил Миллер.
Газотранспортный коридор "Северный поток-2" должен транспортировать около 55 млрд кубометров российского природного газа ежегодно из РФ через Балтийское море в Германию.
Противники проекта, в том числе Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, США и Дания - утверждают, что "Северный поток-2" увеличит зависимость ЕС от "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС.
- На территории Германии начали устанавливать первые трубы в рамках строительство российского газопровода "Северный поток - 2".
- Шведские депутаты призвали Еврокомиссию заблокировать "Северный поток-2".
- Немецкая промышленность не намерена отказываться от строительства "Северного потока-2" и игнорирует предложение США о закупке их сжиженного газа.
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