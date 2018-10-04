Появились имена и фото высланных из Нидерландов офицеров ГРУ

4 октября, 2018, 17:58

Власти Нидерландов назвали имена четырех россиян, которые пытались организовать хакерскую атаку против Организации іззаборони химического оружия в Гааге - Алексей Сергеевич Моренец, Евгений Михайлович Серебряков, Олег Михайлович Сотников и Алексей Валерьевич Минин

У подозреваемых при себе были дипломатические паспорта, сообщает ВВС.

Отмечается, что спецслужбы Нидерландов смогли получить доступ к различному электронному оборудованию россиян, в том числе ноутбукам и мобильным телефонам.

Кроме того, у одного из подозреваемых был обнаружен чек из такси, который подтверждает, что в аэропорт Шереметьево он ехал из штаб-квартиры ГРУ в Москве. Также спецслужбы выяснили, что один из телефонов задержанных использовался рядом со зданием ГРУ в Москве.

В связи с инцидентом МИД Нидерландов вызвал российского посла для объяснений шпионской деятельности своих граждан на территории королевства.