Появились имена и фото высланных из Нидерландов офицеров ГРУ
4 октября, 2018, 17:58
Власти Нидерландов назвали имена четырех россиян, которые пытались организовать хакерскую атаку против Организации іззаборони химического оружия в Гааге - Алексей Сергеевич Моренец, Евгений Михайлович Серебряков, Олег Михайлович Сотников и Алексей Валерьевич Минин
У подозреваемых при себе были дипломатические паспорта, сообщает ВВС.
Отмечается, что спецслужбы Нидерландов смогли получить доступ к различному электронному оборудованию россиян, в том числе ноутбукам и мобильным телефонам.
Кроме того, у одного из подозреваемых был обнаружен чек из такси, который подтверждает, что в аэропорт Шереметьево он ехал из штаб-квартиры ГРУ в Москве. Также спецслужбы выяснили, что один из телефонов задержанных использовался рядом со зданием ГРУ в Москве.
В связи с инцидентом МИД Нидерландов вызвал российского посла для объяснений шпионской деятельности своих граждан на территории королевства.
- Нидерланды сегодня проинформировали союзников о попытке российской кибератаки против Организации по запрещению химического оружия, которую удалось предотвратить совместными усилиями разведки Британии и Нидерландов.
- В связи с попыткой кибератаки Нидерланды выслали четырех сотрудников ГРУ РФ. Как стало известно, ими являются Алексей Сергеевич Моренец, Евгений Михайлович Серебряков, Олег Михайлович Сотников и Алексей Валерьевич Минин.
- Заявление Нидерландов последовало после обвинения, выдвинутого МИД Британии против ГРУ РФ, в организации "неизбирательных и безрассудных" кибератак по всему миру, направленных против политических институтов, бизнеса, медиа и спорта.
- Британский посол пообещал санкции против РФ в ответ на шпионский скандал в Нидерландах.
Читайте также
-
-
1 октября, 2018 Виталий Портников: Кремль пытается использовать Сенцова
-
1 октября, 2018 Сербия и Косово идут на обострение конфликта
-
26 сентября, 2018 Новые штрафы и эвакуация. Как изменятся правила парковки - инфографика
-
Читайте также
-
1 октября, 2018 Виталий Портников: Кремль пытается использовать Сенцова
-
1 октября, 2018 Сербия и Косово идут на обострение конфликта
-
26 сентября, 2018 Новые штрафы и эвакуация. Как изменятся правила парковки - инфографика