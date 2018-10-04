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Появились имена и фото высланных из Нидерландов офицеров ГРУ

Власти Нидерландов назвали имена четырех россиян, которые пытались организовать хакерскую атаку против Организации іззаборони химического оружия в Гааге - Алексей Сергеевич Моренец, Евгений Михайлович Серебряков, Олег Михайлович Сотников и Алексей Валерьевич Минин

У подозреваемых при себе были дипломатические паспорта, сообщает ВВС.

Отмечается, что спецслужбы Нидерландов смогли получить доступ к различному электронному оборудованию россиян, в том числе ноутбукам и мобильным телефонам.

Кроме того, у одного из подозреваемых был обнаружен чек из такси, который подтверждает, что в аэропорт Шереметьево он ехал из штаб-квартиры ГРУ в Москве. Также спецслужбы выяснили, что один из телефонов задержанных использовался рядом со зданием ГРУ в Москве.

В связи с инцидентом МИД Нидерландов вызвал российского посла для объяснений шпионской деятельности своих граждан на территории королевства.

  • Нидерланды сегодня проинформировали союзников о попытке российской кибератаки против Организации по запрещению химического оружия, которую удалось предотвратить совместными усилиями разведки Британии и Нидерландов.
  • В связи с попыткой кибератаки Нидерланды выслали четырех сотрудников ГРУ РФ. Как стало известно, ими являются Алексей Сергеевич Моренец, Евгений Михайлович Серебряков, Олег Михайлович Сотников и Алексей Валерьевич Минин.
  • Заявление Нидерландов последовало после обвинения, выдвинутого МИД Британии против ГРУ РФ, в организации "неизбирательных и безрассудных" кибератак по всему миру, направленных против политических институтов, бизнеса, медиа и спорта.
  • Британский посол пообещал санкции против РФ в ответ на шпионский скандал в Нидерландах.
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