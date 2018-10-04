Порошенко призвал страны ЕС признать Голодомор геноцидом украинского народа

4 октября, 2018, 21:21

Президент Петр Порошенко во время встречи с министром иностранных дел Словакии Мирославом Лайчаком призвал страны ЕС признать Голодомор актом геноцида украинского народа

Об этом говорится в сообщении президента на его странице в Twitter.

"Призываю страны ЕС и международные организации последовать примеру США и признать Голодомор актом геноцида украинского народа", - сказал Порошенко.

Также в ходе встречи стороны обменялись мнениями по важным вопросам двусторонних отношений и международной повестки дня. В частности, были рассмотрены вопросы расширения сотрудничества в сферах торговли и экономики, обороны, энергетической безопасности и пограничного сотрудничества.

Призываю страны ЕС и международные организации последовать примеру США и признать Голодомор актом геноцида украинского народа.



Об этом говорил во время встречи с Министром иностранных и европейских дел Словацкой Республики Мирославом Лайчаком. pic.twitter.com/QtvIBIPmBd — Петр Порошенко (@poroshenko) 4 октября 2018 г.