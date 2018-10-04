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Порошенко призвал страны ЕС признать Голодомор геноцидом украинского народа

Президент Петр Порошенко во время встречи с министром иностранных дел Словакии Мирославом Лайчаком призвал страны ЕС признать Голодомор актом геноцида украинского народа

Об этом говорится в сообщении президента на его странице в Twitter.

"Призываю страны ЕС и международные организации последовать примеру США и признать Голодомор актом геноцида украинского народа", - сказал Порошенко.

Также в ходе встречи стороны обменялись мнениями по важным вопросам двусторонних отношений и международной повестки дня. В частности, были рассмотрены вопросы расширения сотрудничества в сферах торговли и экономики, обороны, энергетической безопасности и пограничного сотрудничества.

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