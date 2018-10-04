Порошенко призвал страны ЕС признать Голодомор геноцидом украинского народа
Об этом говорится в сообщении президента на его странице в Twitter.
"Призываю страны ЕС и международные организации последовать примеру США и признать Голодомор актом геноцида украинского народа", - сказал Порошенко.
Также в ходе встречи стороны обменялись мнениями по важным вопросам двусторонних отношений и международной повестки дня. В частности, были рассмотрены вопросы расширения сотрудничества в сферах торговли и экономики, обороны, энергетической безопасности и пограничного сотрудничества.
Призываю страны ЕС и международные организации последовать примеру США и признать Голодомор актом геноцида украинского народа.— Петр Порошенко (@poroshenko) 4 октября 2018 г.
Об этом говорил во время встречи с Министром иностранных и европейских дел Словацкой Республики Мирославом Лайчаком. pic.twitter.com/QtvIBIPmBd
- Напомним, что в четверг, 4 октября, Сенат США признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.
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