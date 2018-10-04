Порошенко подписал пролонгацию закона об особом статусе ОРДЛО
4 октября, 2018, 17:39
Президент Украины Петр Порошенко подписал продление действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей"
Об этом сообщает сайт Верховной Рады.
"Возвращено с подписью от Президента", - говорится в статусе документа.
Действие закона об особом статусе оккупированных Россией территорий Луганщины и Донетчины продлено до 31 декабря 2019 года включительно.
Согласно закону, особый порядок местного самоуправления будет осуществляться исключительно органами власти, которые изберут на внеочередных выборах после деоккупации украинской территории и возвращения контроля над участком украинско-российской границы.
- Напомним, 4 октября Верховная Рада приняла законопроект №9153 о пролонгации закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей". Решение поддержали 245 депутатов.
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