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Порошенко подписал пролонгацию закона об особом статусе ОРДЛО


фото: president.gov.ua
Президент Украины Петр Порошенко подписал продление действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей"

Об этом сообщает сайт Верховной Рады.

"Возвращено с подписью от Президента", - говорится в статусе документа.

Действие закона об особом статусе оккупированных Россией территорий Луганщины и Донетчины продлено до 31 декабря 2019 года включительно.

Согласно закону, особый порядок местного самоуправления будет осуществляться исключительно органами власти, которые изберут на внеочередных выборах после деоккупации украинской территории и возвращения контроля над участком украинско-российской границы.

  • Напомним, 4 октября Верховная Рада приняла законопроект №9153 о пролонгации закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей". Решение поддержали 245 депутатов.
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