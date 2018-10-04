Порошенко хочет показать Сальвини устроенный Путиным "ад на Донбассе"

4 октября, 2018, 10:46

Министр внутренних дел Италии, вице-премьер Маттео Сальвини, который выступает за пересмотр санкций ЕС против РФ, может быть недостаточно информированным о трагедии, которую переживает Украина из-за агрессии Москвы

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в интервью La Repubblica.

"Я хотел бы завезти Сальвини на Донбасс. Я бы показал ему школы и рынки, разбомбленные россиянами, мертвых детей, а также детей-сирот и вдов военных, разрушенные города... и я уверен, что он тогда поймет, насколько необходимы санкции против Москвы", - сказал Порошенко.

"Боюсь, что ваш министр внутренних дел не знает о глубокой трагедии, которую переживает Украина из-за Кремля", - добавил он.

Порошенко уверяет, что сказал бы Сальвини: "Ценности важнее денег. Лучше всего придерживаться обязательств перед Европейским Союзом, чем вести дела с Россией".

"Моя страна уже четыре года является целью московской агрессии с российскими солдатами, которые убивают наших солдат и наших мирных жителей на нашей территории. Сальвини я также мог бы рассказать об ужасных условиях жизни заключенных украинцев в российских тюрьмах, или преследования 350 тысяч крымских татар, которые не приняли российских паспортов после незаконной аннексии Москвы", - настаивает президент Украины.

"Такие нарушения международного права, которые уже привели до одиннадцати тысяч смертей, должны вызывать протест у любого политика, который уважает себя", - убежден Порошенко.

Путин, по словам Порошенко, - "не дьявол, а лишь император, который хочет поглотить Украину, даже не смотря на мнение ее народа".

"Допустим, завтра он может сделать то же самое с Сардинией. Провести фейковый референдум и объявить о том, что остров внезапно стал российским. Каждый итальянец тогда будет бороться, чтобы вернуть его и, очевидно, будет иметь поддержку во всем мире. Таким же образом я ожидаю от всех, в частности от Италии, бороться против российской военной оккупации моей страны.

Мы не просим солдат. Мы просим только, чтобы Европейский Союз оставался единым на нашей стороне, ведь оставаться едиными - это единственный способ быть сильнее, Ведь на Донбассе мы не только защищаем наш национальный суверенитет, мы также являемся демократическим форпостом Европы против амбиций Москвы", - добавил Порошенко.

Сальвини ранее заявлял, что хотел бы видеть президента РФ Путина в кресле премьер-министра Италии. Он неоднократно посещал Россию и оккупированный Крым, а также критиковал санкции против России. В то же время он не считает себя пророссийским.