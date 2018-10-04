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Почти 70% призывников в Ужгороде не пришли в военкомат


фото: goloskarpat
В Ужгороде в военкомат не прибыли 68% молодых людей при 100-процентном оповещении призывников

Об этом сообщает пресс-служба горсовета Ужгорода.

В горсовете отметили, что во время нынешнего осеннего призыва подлежат уведомлению в военный комиссариат 1377 призывников, из которых около 100 имеют проходить срочную службу.

Призыву подлежат 20-27-летние молодые люди. Отмечается, что 92% таких срочников проходящих службу в пределах области.

"Военный комиссар Ужгородского ОГВК Сергей Зубач отметил, что срочники в коем случае не будут принимать участия в боевых действиях на востоке. Новобранцы будут проходить службу в рядах Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии, Госпогранслужбы и Госслужбы специального транспорта", - говорится в сообщении.

Вместе с тем юношей предупредили, что за неявку по вызову в военкомат предусмотрен штраф от 5 до 7 необлагаемых минимумов доходов, а если призывник неоднократно уклонился от срочной службы, ему грозит до 3 лет ограничения свободы.

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