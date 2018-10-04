Почему подростки становятся "трудными". Ученые нашли ответ

4 октября, 2018, 16:12

Ученые из Гарвардской медицинской школы связали нелегкое поведение подростков с недосыпом

Исследование опубликовали в Jama Network.

По словам исследователей, вредным привычкам и "трудному поведению" подвержены те, кто спит меньше восьми часов.

Чтобы найти причины, ученые собирали данные с 2007 по 2015 год, опрашивая 67, 6 тыс. подростков в возрасте 14-18 лет. У них узнавали, сколько они спят, а также курят ли они, употребляют алкоголь и наркотики.

69% подростков рассказали, что спят меньше 8 часов в сутки и все хотя бы раз пробовали спиртное, наркотики или табак.

50% тех, кто засыпал слишком поздно, признались, что имели опыт опасного вождения, незащищенного секса и нанесения себе увечий.

У тех опрашиваемых, кто спал восемь и более часов, проблем с поведением было вдвое меньше.