Почему подростки становятся "трудными". Ученые нашли ответ
4 октября, 2018, 16:12
Ученые из Гарвардской медицинской школы связали нелегкое поведение подростков с недосыпом
Исследование опубликовали в Jama Network.
По словам исследователей, вредным привычкам и "трудному поведению" подвержены те, кто спит меньше восьми часов.
Чтобы найти причины, ученые собирали данные с 2007 по 2015 год, опрашивая 67, 6 тыс. подростков в возрасте 14-18 лет. У них узнавали, сколько они спят, а также курят ли они, употребляют алкоголь и наркотики.
69% подростков рассказали, что спят меньше 8 часов в сутки и все хотя бы раз пробовали спиртное, наркотики или табак.
50% тех, кто засыпал слишком поздно, признались, что имели опыт опасного вождения, незащищенного секса и нанесения себе увечий.
У тех опрашиваемых, кто спал восемь и более часов, проблем с поведением было вдвое меньше.
- напомним, американские ученые рассказали о наиболее опасной позе для сна: они не советуют спать на животе.
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