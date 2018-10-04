Первый McDonald’s с солнечными панелями в Украине: как он выглядит
4 октября, 2018, 13:34
В Украине открыли первый McDonald’s, который частично будет работать с помощью солнечных панелей: он находится в Киеве
Об этом пишет "Интерфакс-Украина”.
Ресторан сети находится в село Софиевская-Борщаговка. На крыше заведения разместили около 100 панелей. Это позволит сэкономить 25% электроэнергии в солнечный период года.
Это также первый McDonald’s в Киеве, который разместили на территории автозаправочного комплекса. Такие новые рестораны в McDonald’s называют "с опытом будущего".
В зале заведения одновременно могут находиться 69 посетителей, а на летней террасе - 170. Есть терминалы самообслуживания. Также здесь предлагают обслуживание за столиками.
- Руководство mcdonald's уже со следующего года начнет глобальное уменьшение использования антибиотиков в блюдах, содержащих курятину.
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